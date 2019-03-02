2019-03-02T12:23:47+03:00
Происшествия

Жителю Гвардейска грозит 2 года за срубленную к Новому году елку

Известно о преступлении стало только сейчас
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Еще накануне Нового года 42-летний житель Гвардейска проник во двор дома 63-летней женщины и срубил пушистую ель. Полицейские, получив заявление от дамы, выяснили, что злоумышленник продал елку соседке за 120 рублей. Деньги горе-лесоруб, конечно, потратил.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что злоумышленником оказался ранее судимый за кражу мужчина. В ходе обыска, полицейскими был изъят ствол срубленного дерева. Сумма причиненного ущерба составила порядка 23 тысяч рублей.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде собирают волонтеров для поиска пропавшего 27 февраля мужчины
Жительница Немана в течение полугода выносила из магазина неоплаченный товар
В Калининградской области пожарные 40 раз выезжали на тушение травы в полях
В Калининграде 78-летняя женщина пострадала при падении в автобусе
Под Правдинском сгорел «Фольксваген», в Междуречье – микроавтобус «Пежо»
В Калининграде 19-летний водитель "Мерседеса" сбил насмерть пешехода
В Калининграде планируют провести реновацию разобранного железнодорожного моста у Музея Мирового океана
В Гусеве во время ремонта в казармах обнаружили довоенные «петроглифы»
Калининградец ударил гостя своего соседа молотком по голове
Калининградец после ссоры с женой сжег автомобиль соседа
Администрация Краснознаменска захотела купить люксовый автомобиль за 2 млн рублей
Житель Советска украл электричества на 280 тысяч рублей
В Калининграде суд оштрафовал на 30 тысяч рублей кафе за антисанитарию
В центре Калининграда планируют создать IT-парк
Калининградцам придется платить за мусор дважды: За вывоз отходов и за уборку контейнерных площадок
Калининградец получил 10 лет колонии за «найденные на обочине» наркотики
Укравшая у калининградца золотые украшения девушка предложила выкупить их за 10 тысяч рублей
«Наказание последует»: Алиханов прокомментировал смерть 15-летней школьницы в психбольнице
В Нестеровском районе в школе открылся мини-технопарк
В Калининградском зоопарке у Годзиллы родился ребенок
В январе в Калининградской области построили 104 жилых дома
По факту смерти 15-летней девочки в больнице Калининграда возбуждено уголовное дело