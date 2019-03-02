Жителю Гвардейска грозит 2 года за срубленную к Новому году елку
Известно о преступлении стало только сейчас
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Еще накануне Нового года 42-летний житель Гвардейска проник во двор дома 63-летней женщины и срубил пушистую ель. Полицейские, получив заявление от дамы, выяснили, что злоумышленник продал елку соседке за 120 рублей. Деньги горе-лесоруб, конечно, потратил.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что злоумышленником оказался ранее судимый за кражу мужчина. В ходе обыска, полицейскими был изъят ствол срубленного дерева. Сумма причиненного ущерба составила порядка 23 тысяч рублей.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.
ИСТОЧНИК KP.RU