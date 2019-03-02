2019-03-02T14:43:02+03:00
Происшествия

В Калининграде собирают волонтеров для поиска пропавшего 27 февраля мужчины

Александр КАТЕРУША
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Олег Костомаров.Олег Костомаров.Фото: vk.com
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В Калининграде организован сбор волонтеров и всех, желающих помочь в поиске пропавшего мужчины. Организаторы ждут неравнодушных к 15:00 на парковке возле спорткомплекса «Юность». Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших людей. Калининград. Твори добро» в соцсетях.

«Нужны добровольцы на машинах и пешие. Просьба одеваться теплее», - говорится в сообщении.

Олег Костомаров, 53 года. Среднего телосложения, рост 170-175, светлые волосы. Был одет в черную кожаную куртку, темные брюки, коричневые кожаные ботинки на шнурках, с собой были документы, телефон, обычно с собой носил очки.

В среду 27 февраля в обед ушел с работы, вечером позвонил и сказал, что скоро будет. Однако, не приехал. После дозвониться не получилось. Мужчина жил в гостинице на ул. Ремесленной, 2.

Подробная информация о поисках – по тел. +79005660050.

ИСТОЧНИК KP.RU

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