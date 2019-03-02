На премиальные Алана Касаева, покинувшего «Балтику», юным футболистам купили мячи и ворота
В Калининграде юным футболистам из центра подготовки ФК «Балтика» подарили новые футбольные мячи, ворота, манишки, тренировочные барьеры. Как сообщает пресс-служба клуба, на это потратили премиальные футболиста Алана Касаева, который покинул «Балтику» и отказался забирать выплаты.
- Новый инвентарь для молодых футболистов ЦПМФ мы приобрели за счет части средств, которые нашему клубу передал Алан Касаев, - сказал советник генерального директора ФК «Балтика» Кирилл Волженкин.
Напомним, расторгнув контракт с ФК «Балтика» в январе, Касаев отказался от премиальных, полагающихся ему за первую часть сезона. Деньги (сумма, однако, не сообщается) он направил на развитие молодежного футбола.
ИСТОЧНИК KP.RU