На премиальные Алана Касаева, покинувшего «Балтику», юным футболистам купили мячи и ворота

СЕГОДНЯ 17:42 2019-03-02T17:44:25+03:00

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В Калининграде юным футболистам из центра подготовки ФК «Балтика» подарили новые футбольные мячи, ворота, манишки, тренировочные барьеры. Как сообщает пресс-служба клуба, на это потратили премиальные футболиста Алана Касаева, который покинул «Балтику» и отказался забирать выплаты.

- Новый инвентарь для молодых футболистов ЦПМФ мы приобрели за счет части средств, которые нашему клубу передал Алан Касаев, - сказал советник генерального директора ФК «Балтика» Кирилл Волженкин.

Напомним, расторгнув контракт с ФК «Балтика» в январе, Касаев отказался от премиальных, полагающихся ему за первую часть сезона. Деньги (сумма, однако, не сообщается) он направил на развитие молодежного футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU