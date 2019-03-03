Большая авария на теплотрассе: центр Калининграда остался без тепла и горячей воды

СЕГОДНЯ 12:45 2019-03-03T12:45:26+03:00

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Рано утром в воскресенье произошла авария на теплотрассе в Ленинградском районе Калининграда. Как сообщили на предприятии "Калининградтеплосеть", в результате без тепла и горячей вод остались жители улиц Пролетарской, Рокоссовского, Калязинской, Азовской, Соммера, Земельной, Тельмана, Юношеской, Минской, Госпитальной, Ракитной, Знойной, Озерова, Горького, Баранова, Гаражной, Черняховского, Севастьянова, Сергеева, жильцы части домов на Ленинском проспекте, а также домов в переулках Северный и Партизанский.

- Аварийные службы МП «Калининградтеплосеть» делают все возможное для того, чтобы сократить время вынужденного отключения тепла и горячей воды в жилых микрорайонах, - отметили на предприятии, добавив, что подключат к теплу примерно в 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU