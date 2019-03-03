2019-03-03T12:45:26+03:00
Происшествия

Большая авария на теплотрассе: центр Калининграда остался без тепла и горячей воды

Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рано утром в воскресенье произошла авария на теплотрассе в Ленинградском районе Калининграда. Как сообщили на предприятии "Калининградтеплосеть", в результате без тепла и горячей вод остались жители улиц Пролетарской, Рокоссовского, Калязинской, Азовской, Соммера, Земельной, Тельмана, Юношеской, Минской, Госпитальной, Ракитной, Знойной, Озерова, Горького, Баранова, Гаражной, Черняховского, Севастьянова, Сергеева, жильцы части домов на Ленинском проспекте, а также домов в переулках Северный и Партизанский.

- Аварийные службы МП «Калининградтеплосеть» делают все возможное для того, чтобы сократить время вынужденного отключения тепла и горячей воды в жилых микрорайонах, - отметили на предприятии, добавив, что подключат к теплу примерно в 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининградскую область прилетели серые журавли
Калининград попал в топ-10 самых популярных маршрутов для путешественников
В Багратионовске задержали подвального воришку
На премиальные Алана Касаева, покинувшего «Балтику», юным футболистам купили мячи и ворота
В Калининграде собирают волонтеров для поиска пропавшего 27 февраля мужчины
Жителю Гвардейска грозит 2 года за срубленную к Новому году елку
Жительница Немана в течение полугода выносила из магазина неоплаченный товар
В Калининградской области пожарные 40 раз выезжали на тушение травы в полях
В Калининграде 78-летняя женщина пострадала при падении в автобусе
Под Правдинском сгорел «Фольксваген», в Междуречье – микроавтобус «Пежо»
В Калининграде 19-летний водитель "Мерседеса" сбил насмерть пешехода
В Калининграде планируют провести реновацию разобранного железнодорожного моста у Музея Мирового океана
В Гусеве во время ремонта в казармах обнаружили довоенные «петроглифы»
Калининградец ударил гостя своего соседа молотком по голове
Калининградец после ссоры с женой сжег автомобиль соседа
Администрация Краснознаменска захотела купить люксовый автомобиль за 2 млн рублей
Житель Советска украл электричества на 280 тысяч рублей
В Калининграде суд оштрафовал на 30 тысяч рублей кафе за антисанитарию
В центре Калининграда планируют создать IT-парк
Калининградцам придется платить за мусор дважды: За вывоз отходов и за уборку контейнерных площадок
Калининградец получил 10 лет колонии за «найденные на обочине» наркотики
Укравшая у калининградца золотые украшения девушка предложила выкупить их за 10 тысяч рублей
«Наказание последует»: Алиханов прокомментировал смерть 15-летней школьницы в психбольнице
В Нестеровском районе в школе открылся мини-технопарк
В Калининградском зоопарке у Годзиллы родился ребенок
В январе в Калининградской области построили 104 жилых дома
По факту смерти 15-летней девочки в больнице Калининграда возбуждено уголовное дело