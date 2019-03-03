В Багратионовске задержали подвального воришку

СЕГОДНЯ 13:15 2019-03-03T13:15:18+03:00

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В полицию Багратионовска поступило заявление от 59-летнего местного жителя о том, что он лишился десятков банок с консервированными овощами и фруктами, которые хранились в подвале.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, преступника удалось вычислить по отпечаткам пальцев. Им оказался 27-летний, ранее судимый мужчина. Он взломал дверь подвала, проник в подвал соседа и похитил соленья.

Злоумышленника задержали, часть похищенного изъята, теперь ему может грозить до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU