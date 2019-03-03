Калининград попал в топ-10 самых популярных маршрутов для путешественников

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-03T13:27:00+03:00

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Калининград занял шестое место в рейтинге самых популярных туристических маршрутов России для путешественников. Как сообщает РИА "Новости", рейтинг был составлен в рамках премии Momondo Open World Award. В народном голосовании приняли участие 13,5 тысячи человек.

На первом месте в рейтинге расположился Санкт-Петербург, на втором - озеро Байкал, на третьем - Сочи, на четвертом - Камчатка, на пятом Казань. Москва оказалась только на восьмой позиции.

Про Калининград составителти рейтинга написали, что это город, "позволяющий прикоснуться к Европе, не выезжая из России".

ИСТОЧНИК KP.RU