В Калининградскую область прилетели серые журавли

СЕГОДНЯ 13:32 2019-03-03T13:34:42+03:00

А массового прилета аистов, по словам орнитологов, надо ждать в первой декаде марта

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Дождались, весна! В самый западный регион России возвращаются перелетные птицы. В районе Пионерского замечены серые журавли. Они гуляют по местным болотам и небольшим озерцам. А когда же появятся аисты?

- Белых аистов будем ждать дней через 10-12, не раньше. Обычно, если в марте теплая погода, то эти птицы прилетают в середине месяца. А сейчас вернулись вяхири, дикие голуби, зимующие в Западной Европе, - сообщил «Комсомолке» кандидат наук, доцент БФУ имени Канта Геннадий Гришанов.

По словам ученого, уже прилетели зяблики, но их совсем немного. А серые гуси летят косяками давным-давно, начиная с февраля.

- Весенняя миграция идет. Но процесс этот неравномерный, она может быть активной или прерывистой, в зависимости от погодных условий. Иногда, при похолодании, птицы даже возвращаются обратно, - объясняет Геннадий Гришанов. – Причем надо различать прилет птиц, от пролета, когда перелетные птицы, не гнездуются у нас, а летят дальше на север. Крайне сложно отличить серых гусей, которые уже пасутся на наших лугах, от их собратьев, из мигрирующей мимо стаи.

Надо отметить, что всю зиму радовали нас своим чудесным пением черные дрозды, большие синицы и желтые корольки. И совсем скоро птичий хор грянет во всю мощь своим красивым многоголосьем.

ИСТОЧНИК KP.RU