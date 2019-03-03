В Храброво замечен легендарный Ил-76, на котором был совершен героический побег из Кандагара

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-03T14:55:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Очевидцы заметили в калининградском аэропорту "Храброво" транспортный самолет Ил-76, бортовой номер RA-76842.

Это - тот самый самолет, экипаж которого в августе 1996 года совершил героический побег из афганского Кандагара. За год до этого самолет, осуществлявший рейс с грузом оружия в Кабул, был принудительно посажен силами движения "Талибан" (запрещено в России), пилоты попали в плен. Экипажу удалось вырваться из Афганистана на собственном самолете. Эта история легла в основу фильма режиссера Андрея Кавуна "Кандагар".

22 августа 1996 года был подписан указ о награждении экипажа борта RA-76842. Командиру экипажа и второму пилоту было присвоено звание «Героев России», а все остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.

Впоследствии самолет был приобретен компанией "Авиакон Цитотранс", специализирующейся на грузовых перевозках.

ИСТОЧНИК KP.RU