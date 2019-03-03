2019-03-03T15:07:31+03:00
В мире

В Еврокомиссии не в восторге от строительства Польшей канала через Балтийскую косу

Кирилл Алексеев
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Представитель Еврокомиссии выступил против строительства Польшей судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу - работы не могут начаться без одобрения европейских чиновников.

Как сообщило РИА "Новости", реализация этого проекта может обострить и без того напряженные отношения между находящейся у власти в Польше правой партией "Право и справедливость" и Евросоюзом: у них уже есть расхождения в вопросах судебной реформы и миграции.

Тендер на строительные работы был объявлен польским правительством в конце прошлого года. После последних заявлений со стороны Еврокомиссии, реализация проекта может замедлится.

Как мы неоднократно писали, строительство канала может привести к экологической катастрофе в Вислинском (Калининградском) заливе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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