2019-03-03T15:48:28+03:00
Общество

За незаконную добычу янтаря начнут сажать: в Госдуму внесли драконовский законопроект

Кирилл Алексеев
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконную добычу янтаря, нефрита и других полудрагоценных камней. Об этом сообщило РИА "Новости".

Так, согласно законопроекту, устанавливается штраф до 1 миллиона рублей - для лиц, которые уже привлекались к административной ответственности за самовольную добычу камня. А, кроме того, незаконная добыча может караться лишением свободы на срок до двух лет и штрафом до 200 тысяч рублей. При этом, как отмечается, в случае, если стоимость добытых камней превышает 1 миллион рублей, штраф увеличивается до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы - до четырех лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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