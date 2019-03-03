В Гданьске проходят выборы мэра

СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-03T15:56:39+03:00

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В польском Гданьске в воскресенье, 3 марта, проходят досрочные выборы мэра (президента). Они были объявлены после того, как бывший градоначальник Павел Адамович, возглавлявший Гданьск более 20 лет, получил смертельное ранение во время благотворительного концерта. Это случилось 13 января этого года.

Среди главных кандидатов на пост мэра - исполняющая обязанности мэра Александра Дулкевич (она служила у Адамовича первым замом), режиссер-документалист Гжегож Браун и бизнесмен Марек Скиба.

Избирательные участки закроются в 22:00 по калининградскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU