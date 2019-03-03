2019-03-03T16:04:36+03:00
Происшествия

В Краснознаменске под колеса "Шевроле" попал четырехлетний ребенок

Кирилл Алексеев
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В субботу вечером ДТП случилось в Краснознаменске.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, в 18 часов 50 минут по улице Калининградской двигался автомобиль «Шевроле» под управлением 33-летнего водителя. Возле дома №63 он совершил наезд на четырехлетнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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