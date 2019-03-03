В Краснознаменске под колеса "Шевроле" попал четырехлетний ребенок
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В субботу вечером ДТП случилось в Краснознаменске.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, в 18 часов 50 минут по улице Калининградской двигался автомобиль «Шевроле» под управлением 33-летнего водителя. Возле дома №63 он совершил наезд на четырехлетнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, - добавили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU