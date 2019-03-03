В Краснознаменске под колеса "Шевроле" попал четырехлетний ребенок

СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-03T16:04:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу вечером ДТП случилось в Краснознаменске.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, в 18 часов 50 минут по улице Калининградской двигался автомобиль «Шевроле» под управлением 33-летнего водителя. Возле дома №63 он совершил наезд на четырехлетнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU