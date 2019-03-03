Калининградская "Балтика" победила в первом официальном матче года

3 Март 23:27 2019-03-03T23:30:29+03:00

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В воскресенье, 3 марта, стартовала весенняя часть чемпионата России ФНЛ по футболу. На стадионе "Калининград" "Балтика" принимала курский "Авангард" - одного из лидеров первенства.

Калининградские футболисты открыли счет уже на 7-й минуте - мяч на счету Александра Саплина. Футболисты из Курска бросились отыгрываться, и на 24-й минуте у них это получилось. Гол записал на свой счет Вадим Стеклов. Однако "Балтика" сумела вырвать победу. Решающий мяч на 61-й минуте забил Руслан Магаль.

После этой победы "Балтика" осталась на 16-й строчке турнирной таблицы. У калининградского клуба 28 очков. Следующий матч наша команда проведет на выезде с ярославским "Шинником". Игра состоится 10 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU