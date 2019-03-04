СМИ: Ради прибавки к зарплате охранник "заминировал" торговый центр, в котором работал

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-04T10:06:38+03:00

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Охранник одного из торговых центров Калининграда решил заработать себе премию весьма необычным способом. Как сообщил телеграм-канал Mash, молодой человек сделал макет бомбы, использовав для этого старый телефон и пачку сигарет, и спрятал в укромном месте. Затем "нашел" ее и вызвал полицию.

"Бомба" была быстро обезврежена, после чего в ходе допроса выяснилось, что никаким ИГИЛ (запрещен в России) в торговом центре не пахнет, а во всем виноват 19-летний охранник, которому вместо прибавки к зарплате придется, видимо, отправиться за решетку.

В полиции информацию пока не подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU