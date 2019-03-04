На выборах мэра Гданьска хватило одного тура

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-04T10:29:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье в Гданьске проходили выборы мэра (президента) города. Согласно предварительным результатам, обнародованным в понедельник утром, уверенную победу одержала исполняющая обязанности градоначальника Александра Дулькевич. Она набрала 84 процента голосов. Ее конкуренты сильно отстали: у режиссера-документалиста Гжегожа Брауна 12 процентов голосов избирателей, у предпринимателя Марека Скибы - 4 процента. Таким образом второй тур на выборах, скорее всего, не понадобится.

Выборы мэра Гданьска были объявлены после того, как 13 января на благотворительном концерте получил смертельное ранение бывший градоначальник Павел Адамович, занимавший этот пост около 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU