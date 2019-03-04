Под Калининградом пожарные 14 раз за сутки выезжали на тушение сухой травы
.Фото: Иван МАРКОВ
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3 марта 2019 года пожарно-спасательные подразделения МЧС России 14 раз привлекались для ликвидации палов сухой травы на территории Калининградской области. Всего к тушению полевых пожаров привлекались 52 человека и 14 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калинниградской области.
- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU