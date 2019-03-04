В Калининграде автомобиль сбил 15-летнего школьника
Юный пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу
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Около восьми часов вечера 3 марта на улице Олега Кошевого в Калининграде автомобиль марки «Фольксваген» под управлением 36-летнего водителя сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пострадавшим оказался 15-летний школьник.
Госавтоинспекция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU