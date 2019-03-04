Первый матч «Балтики» в этом году собрал почти 7 тысяч болельщиков
Калининградская «Балтика» в первом официальном матче 2019 года одержала победу над курским «Авангардом».
Как сообщает пресс-служба клуба, несмотря на холодную погоду, на трибунах стадиона «Калининград» балтийцев поддерживали почти 7000 болельщиков. Официальная статистика по зрителям – 6720 зрителей.
«Игра получилась боевой, с обилием единоборств. Наши парни с первых минут задали высокий темп, который куряне в итоге не выдержали», - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в воскресенье, 3 марта, на стадионе «Калининград» «Балтика» принимала курский «Авангард» - одного из лидеров первенства.
После победы (2:1) «Балтика» осталась на 16-й строчке турнирной таблицы (28 очков).
Следующий матч наша команда проведет на выезде с ярославским «Шинником». Игра состоится 10 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU