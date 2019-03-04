2019-03-04T11:04:55+03:00
Спорт

Первый матч «Балтики» в этом году собрал почти 7 тысяч болельщиков

Игра с «Авангардом» завершилась победой балтийцев 2:1
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградская «Балтика» в первом официальном матче 2019 года одержала победу над курским «Авангардом».

Как сообщает пресс-служба клуба, несмотря на холодную погоду, на трибунах стадиона «Калининград» балтийцев поддерживали почти 7000 болельщиков. Официальная статистика по зрителям – 6720 зрителей.

«Игра получилась боевой, с обилием единоборств. Наши парни с первых минут задали высокий темп, который куряне в итоге не выдержали», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в воскресенье, 3 марта, на стадионе «Калининград» «Балтика» принимала курский «Авангард» - одного из лидеров первенства.

После победы (2:1) «Балтика» осталась на 16-й строчке турнирной таблицы (28 очков).

Следующий матч наша команда проведет на выезде с ярославским «Шинником». Игра состоится 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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