СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-04T12:32:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Наш знаменитый земляк, певец Олег Газманов отдыхает на берегу Индийского океана. Именно там и произошел инцидент – когда артист плавал, на него напала большая рыба. Об этом певец рассказал в своем Инстаграме, куда и выложил видео нападения.

- Вчера нырял, снимал на камеру подводный мир, и на меня напала здоровенная рыбина. Пыталась меня укусить. Я отбивался селфи-палкой, но камеру не выключил и все снял. Если бы не было селфи-палки, не знаю, как и чем бы я отпихивался от нее, - рассказывает певец. - На самом деле я уплывал, а она раз за разом нападала. Потом отстала. Зубы у нее неприятные!

Газманов поставил хештег #жесть и добавил: «Рыбина выглядит маленькой, на самом деле она около метра, толстая и быстрая».

Один из комментаторов опознал агрессора. Оказывается, это гигантский голубоперый балистод или триггер-фиш. Рыба, которая весит до 10 кг, достигает внушительных размеров. Она энергично защищает кладки своих яиц.

Зубастый триггер-фиш не боится людей и часто нападает на ныряльщиков.

Поклонники же стали писать Олегу Газманову слова поддержки. Мол, «ты еще долго послужишь родине и напишешь еще много новых песен, поосторожнее там в океане».

oleggazmanov На Олега Газманова в Индийском океане напала здоровенная рыбина (видео)

ИСТОЧНИК KP.RU