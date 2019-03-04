Калининградские бойцы карате-киокушинкай выиграли 28 наград международных турниров
Польский Замбрув и Москва приняли масштабные соревнования по карате-киокушинкай, собрав в общей сложности 1500 участников из разных стран. Калининградскую область на турнирах представляли 46 бойцов, разделённых на две команды.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, урожайным получилось выступление в Польше, где каратисты клубов «Сейкен», «Бусидо» и «Мусуби» завоевали 25 призовых мест.
Спортсмены из Калининграда, Зеленоградска и Балтийска заняли первое общекомандное место и увезли домой кубок. Позади остались каратисты из Ирана, Кувейта, Ливана, Палестины, Пакистана, Польши, Сирии, Туниса, Франции, Белоруссии и регионов России.
И в Москве калининградцы сумели стать призерами, выиграв две бронзы и серебро.
ИСТОЧНИК KP.RU