2019-03-04T12:23:26+03:00
Спорт

Калининградские бойцы карате-киокушинкай выиграли 28 наград международных турниров

Соревнования прошли в Москве и польском Замбруве
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Польский Замбрув и Москва приняли масштабные соревнования по карате-киокушинкай, собрав в общей сложности 1500 участников из разных стран. Калининградскую область на турнирах представляли 46 бойцов, разделённых на две команды.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, урожайным получилось выступление в Польше, где каратисты клубов «Сейкен», «Бусидо» и «Мусуби» завоевали 25 призовых мест.

Спортсмены из Калининграда, Зеленоградска и Балтийска заняли первое общекомандное место и увезли домой кубок. Позади остались каратисты из Ирана, Кувейта, Ливана, Палестины, Пакистана, Польши, Сирии, Туниса, Франции, Белоруссии и регионов России.

И в Москве калининградцы сумели стать призерами, выиграв две бронзы и серебро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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