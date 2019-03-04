Сложился в гармошку: на улице Чекистов в Калининграде "Мерседес" врезался в рейсовый автобус

СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-04T12:29:51+03:00

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Около двух часов назад серьезное ДТП произошло на улице Чекистов в Калининграде. Как сообщили в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области", автомобиль "Мерседес" врезался в рейсовый автобус. Причем удар был такой силы, что капот "мерса" сложился в гармошку. В иномарке сработала подушка безопасности, однако водитель все равно получил травмы. Среди пассажиров автобуса, по предварительным данным, никто не пострадал.

Вероятно, водитель "Мерседеса" пытался обогнать автобус, но не рассчитал. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU