Сложился в гармошку: на улице Чекистов в Калининграде "Мерседес" врезался в рейсовый автобус
.Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
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Около двух часов назад серьезное ДТП произошло на улице Чекистов в Калининграде. Как сообщили в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области", автомобиль "Мерседес" врезался в рейсовый автобус. Причем удар был такой силы, что капот "мерса" сложился в гармошку. В иномарке сработала подушка безопасности, однако водитель все равно получил травмы. Среди пассажиров автобуса, по предварительным данным, никто не пострадал.
Вероятно, водитель "Мерседеса" пытался обогнать автобус, но не рассчитал. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU