Еще один калининградец попал в список финалистов конкурса «Лидеры России»

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-04T14:02:30+03:00

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Сразу шесть участников из Северо-Запада дополнили список финалистов «Лидеров России» по итогам выполнения задания «Сердце лидера». Об этом сообщает пресс-служба конкурса управленцев.

Накануне состоялось заседание Наблюдательного совета конкурса, эксперты оценили 1072 видеоотчета. По итогам рассмотрения социальных проектов участников из листа ожидания, не добравших баллов для прохождения в финал, был определен 31 победитель.

В итоге приглашение в финал получил и представитель Калининграда. Это Анатолий Мальцан из Центра обеспечения взаимодействия с органами госвласти.

Напомним, финалистом конкурса «Лидеры России» от Калининградской области был определен Петр Конюшенко (Правдинск, АО «АтомЭнергоСбыт» (ГК «Росатом»).

Отметим, в полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России» по Северо-Западу участвовали 20 человек, в том числе генеральный директор «Комсомольская правда – Калининград» Екатерина Апанавичене.

Финал Конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи. Всего в финале примут участие 300 человек.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

ИСТОЧНИК KP.RU