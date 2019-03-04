2019-03-04T14:19:36+03:00
Здоровье

Более 1200 жительниц региона стали участницами Дня женского здоровья

Акция была приурочена к 8 Марта
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Акция этого года, в рамках которой калининградки могли проверить свое здоровье, проводилась в женских консультациях города и 20 лечебных учреждениях по всему региону. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в общей сложности в ней приняли участие 1 тысяча 246 человек.

Было выявлено около 180 незлокачественных патологий. Четыре пациентки с подозрением на онкопатологию были направлены на консультацию к профильным специалистам. Нескольким пациенткам предложили получить лечение в дневном стационаре.

Для участия в мероприятии были приглашены все желающие.

В минзраве напомнили важность своевременного посещения гинеколога, прохождения УЗ-диагностики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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