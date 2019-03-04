Полиция нашла калининградца, забравшего чужие деньги из банкомата

СЕГОДНЯ 14:35 2019-03-04T14:35:43+03:00

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Когда житель Зеленоградска решил обналичить деньги через терминал в одном из городских супермаркетов, он потерпел фиаско. Сволочной агрегат купюры так и не выдал – спасибо, хоть кредитную карточку обратно выплюнул. Что ж, клиент пожал плечами и продолжил шопинг. «Эсэмеска» о том, что требуемая сумма, все-таки, снята со счета, застигла горожанина в разгаре увлекательного процесса. Обрадованный мужчина направился обратно к терминалу, но тот встретил зеленоградца разверстым в немом крике пустым лотком.

И вот тут наш герой пошел на принцип, обратившись в полицию! Правоохранители первым делом просмотрели записи с камер наблюдения, которыми был снабжен банкомат, и установили, кто именно заграбастал чужие четыре тысячи рублей. Надо сказать, 36-летний местный житель был немало удивлен, когда ему предъявили соответствующий счет. Точнее, объявили, что теперь ему грозит лишение свободы на срок дол двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU