Для борьбы с палами травы в Калининграде запустили агитационную машину

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-04T14:41:58+03:00

«Автомобиль пропаганды» объезжает окраины города несколько раз в неделю

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Управление по делам ГО и ЧС Калининграда получило новый автомобиль, который во время пожароопасного периода используется также как агитационная машина. Как сообщает пресс-служба мэрии, автомобиль три раза в неделю объезжает окраины города. Из колонок на крыше горожанам рассказывают об опасности пала травы и ответственности.

Спасатели отмечают, что чаще всего поля горят возле строек и дачных сообществ. Поэтому маршрут «машины пропаганды» пролегает по этим местам.

Помимо сотрудников ГО и ЧС и Госпожнадзора, на борту этой машины находятся представители комитета муниципального контроля, которые помогают оперативно установить собственников горящей территории.

- В черте Калининграда даже на собственном дачном участке запрещается жечь траву или листву. Мы выдаем предписание, когда замечаем подобное, если нарушение повторяется, то гражданина уже можно привлекать к административной ответственности, - говорит Юрий Балабаев, главный специалист отдела муниципального контроля и контроля в сфере благоустройства

Штрафы за пал травы для физических лиц составляют 2-3 тыс. рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы от 6 до 15 тыс. рублей. Наказать юридическое лицо могут на сумму до 200 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU