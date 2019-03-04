В Калининградской области заступит на боевое дежурство полк ракетных комплексов С-400

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-04T15:27:37+03:00

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Противовоздушная оборона Калининградской области усилена полковым комплектом зенитной ракетной системы дальнего действия С-400 "Триумф", который поступил на Балтийский флот в рамках государственного оборонного заказа. Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, новая зенитная ракетная система С-400 прибыла в пункт постоянной дислокации в Калининградскую область с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб.

В сообщении отмечается, что ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели.

ЗРК С-400 «Триумф» - комплекс нового поколения, предназначенный для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения — самолетов-разведчиков, самолетов-невидимок, истребителей, стратегических бомбардировщиков, крылатых и баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и гиперзвуковых целей.

ИСТОЧНИК KP.RU