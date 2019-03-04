Калининградка убила гражданского мужа сковородкой

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-04T15:32:18+03:00

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Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского облсуда признала законным и обоснованным приговор суда первой инстанции, вынесенный жительнице Калининграда, которая до смерти забила сожителя сковородкой.

Дело было в июне прошлого года в коммуналке на улице Коммунистической. По ходу бытового конфликта бой-баба, как потом установили патологоанатомы, не менее трех раз так хватила своего «гражданского мужа» вышеуказанной кухонной принадлежностью по голове, что бедняга почти сразу и отдал богу душу.

Уже в Московским районном суде преступница признала свою вину – но лишь частично! Дескать, по ходу совместной пьянки погибший сам накликал свою смерть, оскорбив подругу и не два ей выйти из комнаты. К тому же, она лично даже пыталась откачать приятеля до приезда «Скорой помощи», а потом даже оплатила установку памятника на его могиле.

Получив пять лет в исправительной колонии общего режима, осужденная через своих адвокатов, как уже было сказано, пыталась оспорить решение суда, но безуспешно.

Совсем как в анекдоте, но почему-то не весело…

ИСТОЧНИК KP.RU