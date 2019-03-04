В Калининград привезли больше 520 тонн цветов к 8 марта

СЕГОДНЯ 15:50 2019-03-04T15:50:26+03:00

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Более 521 тонны цветов пересекли границу с начала года. Цифру приводит Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни. К нам привезли более 2,1 млн роз, более 396 тысяч хризантем, 317 тысяч гвоздик, 30 тысяч лилий, 8 тысяч орхидей и других свежесрезанных цветов.

В Калининградскую область их доставили из Эквадора, Кении, Италии, Колумбии и Польши. Также цветы выращивались в Нидерландах, Бельгии, Эфиопии, Испании.

Таможенники отметили, что за аналогичный период 2018 года было оформлено более 554 тонн цветов.

Отметим, более 10 миллионов тюльпанов вырастили в Калининграде для продажи в различные регионы России.

ИСТОЧНИК KP.RU