В Калининград привезли больше 520 тонн цветов к 8 марта
Более 521 тонны цветов пересекли границу с начала года. Цифру приводит Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни. К нам привезли более 2,1 млн роз, более 396 тысяч хризантем, 317 тысяч гвоздик, 30 тысяч лилий, 8 тысяч орхидей и других свежесрезанных цветов.
В Калининградскую область их доставили из Эквадора, Кении, Италии, Колумбии и Польши. Также цветы выращивались в Нидерландах, Бельгии, Эфиопии, Испании.
Таможенники отметили, что за аналогичный период 2018 года было оформлено более 554 тонн цветов.
Отметим, более 10 миллионов тюльпанов вырастили в Калининграде для продажи в различные регионы России.
ИСТОЧНИК KP.RU