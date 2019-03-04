2019-03-04T16:43:26+03:00
Общество

Директор Центрального рынка – об охраннике, изготовившем муляж бомбы: Он был ответственным и активным парнем

Александр КАТЕРУША
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Частное охранное предприятие проводит свое внутренне расследование, организация-работодатель разбирается с сотрудником, который изготовил макет бомбы, и заложил его в здании обувной мастерской у Центрального рынка в Калининграде. Об этом «Комсомолке» сообщил директор Центрального рынка Сергей Званок.

- Служба внутренней безопасности ЧОПа проводит расследование, разбираются с этим сотрудником, - сказал директор. – Он был ответственный парень, очень активный. Он сейчас отстранен от работы. Я его видел ни раз раньше, видел его и в день инцидента. Периодически он бывал здесь, он объект знает.

Сергей Званок отметил, что сотрудники ЧОПа следят не только за Домом быта, в котором расположена обувная мастерская «Каблучок», но и за территорией Центрального рынка.

Напомним, сообщение о бомбе поступило 22 февраля. В здании Дома быта у рынка обнаружили мобильный телефон с проводами. Находился он в межпотолочном пространстве на первом этаже, где расположена мастерская «Каблучок». На место были стянуты спецслужбы и специалисты по разминированию. Территорию оцепили, сотрудников Дома быта и прилегающих к нему помещений эвакуировали.

В понедельник 4 марта выяснилось, что охранник решил заработать себе премию необычным способом. Как сообщил телеграм-канал Mash, молодой человек сделал макет бомбы, использовав для этого старый телефон и пачку сигарет, и спрятал в укромном месте. Затем «нашел» ее и вызвал полицию.

«Бомба» была быстро обезврежена, стало ясно, что во всем виноват 19-летний охранник, которому вместо прибавки к зарплате придется, видимо, отправиться за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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