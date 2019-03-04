2019-03-04T17:49:43+03:00
Происшествия

С начала года в Калининградской области сгорело больше 110 га травы в полях

Это больше, чем весной 2018
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области продолжается сезон палов травы. Прошлогодние поросли горят во всех муниципалитетах. Только за минувшие выходные дни, несмотря на дождливую погоду, на территории региона было зафиксировано 93 случая возгорания старой травы. Общая площадь возгорания превысила 110 гектаров.

В пресс-службе областного Управления МЧС России отметили, что с начала года было зарегистрировано уже 372 палов, что превышает статистические данные за прошлый год более чем в 26 раз. Палы были зафиксированы на территории практически всех муниципальных образований региона.

Спасатели напоминает, что на территории региона действует профилактическая операция «Лето», особое внимание уделяют проблеме выжигания сухой растительности.

За нарушения правил пожарной безопасности по закону предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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