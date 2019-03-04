Калининградец обманул компанию по вывозу мусора

СЕГОДНЯ 18:05 2019-03-04T18:05:45+03:00

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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Калининградской области предотвратили разорение компании по вывозу мусора.

В этой истории прекрасно все. И прежде всего – личность 58-летнего механика предприятия, который по совместительству исполнял обязанности директора организации. Пользуясь служебным положением, механик-директор вносил в путевой лист одного из мусоровозов ложные данные об израсходованных на топливо деньгах. И таким вот нехитрым, можно даже сказать, примитивным способом присвоил себе более в общей сложности 18 тысяч рублей. За что теперь может сесть на шесть лет.

Что-то подсказывает, что в нынешней ситуации особого сочувствия со стороны населения потерпевшей фирме ожидать не приходится.

ИСТОЧНИК KP.RU