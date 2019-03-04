Калининграду из регионального бюджета выделят 100 млн рублей на ремонт тротуаров
Губернатор Антон Алиханов в ходе всероссийского совещания, посвященного проекту «Безопасные и качественные автодороги» сообщил о выделении городу Калининграду значительной суммы на ремонт тротуаров.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, речь идет о сумме в 100 млн рублей.
– С этого года начинаем вплотную заниматься тротуарами в Калининграде. Из областного бюджета выделены средства в размере 100 миллионов рублей на ремонт объектов на трех улицах в исторической зоне города, – отметил губернатор.
Антон Алиханов сделал акцент на важности создания современной, комфортной и экономически эффективной транспортной инфраструктуры в регионе с помощью федеральных проектов. Так, до 2024 года запланировано приведение в нормативное состояние порядка 850 км областных и 48 км местных дорог.
Семинар прошел в Московской области. Впервые проектная команда собралась в полном составе – это делегации 83 субъектов России.
ИСТОЧНИК KP.RU