Калининграду из регионального бюджета выделят 100 млн рублей на ремонт тротуаров

СЕГОДНЯ 18:11 2019-03-04T18:14:14+03:00

Об этом сообщил 4 марта

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Губернатор Антон Алиханов в ходе всероссийского совещания, посвященного проекту «Безопасные и качественные автодороги» сообщил о выделении городу Калининграду значительной суммы на ремонт тротуаров.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, речь идет о сумме в 100 млн рублей.

– С этого года начинаем вплотную заниматься тротуарами в Калининграде. Из областного бюджета выделены средства в размере 100 миллионов рублей на ремонт объектов на трех улицах в исторической зоне города, – отметил губернатор.

Антон Алиханов сделал акцент на важности создания современной, комфортной и экономически эффективной транспортной инфраструктуры в регионе с помощью федеральных проектов. Так, до 2024 года запланировано приведение в нормативное состояние порядка 850 км областных и 48 км местных дорог.

Семинар прошел в Московской области. Впервые проектная команда собралась в полном составе – это делегации 83 субъектов России.

ИСТОЧНИК KP.RU