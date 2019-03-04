2019-03-04T18:14:16+03:00
Общество

В Янтарном восстанавливают склады довоенной постройки, сгоревшие в 2017 году

Мэр города пошутил, что может восстановить и Королевский замок
Иван МАРКОВ
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Восстановление стен сгоревшего складаВосстановление стен сгоревшего складаФото: Алексей Заливатский
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В понедельник 4 марта мэр Янтарного Алексей Заливатский сообщил на своей персональной странице в фейсбуке о том, что в городе восстанавливается склад довоенной постройки, сгоревший в октябре 2017 года.

- Кому там Королевский замок восстановить? – пошутил Заливатский. – Обращайтесь. Тренируемся в Янтарном на старых амбарах. Если у кого есть интересные предложения, что разместить в этом здании, пишите.

Напомним, о пожаре мэр Янтарного также сообщал на своей странице, добавив, что случился он в 30 метрах от пожарной части. Спасти тогда удалось только половину здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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