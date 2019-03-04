Калининградцев приглашают на встречу с режиссером Алексеем Германом-младшим в режиме онлайн
Творческую онлайн-встречу с режиссером Алексеем Германом-младшим и художником-постановщиком Еленой Окопной Калининградский центр Президентской библиотеки проведет на базе областной научной библиотеки.
Как сообщают организаторы, побывать на встрече могут все желающие. Алексей и Елена расскажут о выборе профессии, поделятся подробностями совместной работы и ответят на вопросы собравшихся.
Гости смогут задать вопросы режиссеру и художнику-постановщику.
Напомним, последняя полнометражная работа супругов – фильм «Довлатов». Работа Елены Окопной была удостоена «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале в 2018 году.
Встреча в режиме онлайн состоится 11 марта в 13:00.
Место проведения: клубный зал библиотеки, 3 этаж.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU