2019-03-04T19:24:33+03:00
Звезды

Калининградцев приглашают на встречу с режиссером Алексеем Германом-младшим в режиме онлайн

Мероприятие, намеченное на 11 марта, пройдет в областной научной библиотеке
Александр КАТЕРУША
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Творческую онлайн-встречу с режиссером Алексеем Германом-младшим и художником-постановщиком Еленой Окопной Калининградский центр Президентской библиотеки проведет на базе областной научной библиотеки.

Как сообщают организаторы, побывать на встрече могут все желающие. Алексей и Елена расскажут о выборе профессии, поделятся подробностями совместной работы и ответят на вопросы собравшихся.

Гости смогут задать вопросы режиссеру и художнику-постановщику.

Напомним, последняя полнометражная работа супругов – фильм «Довлатов». Работа Елены Окопной была удостоена «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале в 2018 году.

Встреча в режиме онлайн состоится 11 марта в 13:00.

Место проведения: клубный зал библиотеки, 3 этаж.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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