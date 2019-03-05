В Калининградской области объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 00:36 2019-03-05T00:46:03+03:00

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Главное управление МЧС России по Калининградской области предупреждает об усилении ветра в ночь на вторник. Так, по сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 марта с 4 до 7 утра ожидается усиление юго-западного ветра до 25-28 м/с.

В МЧС предупреждают, что выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен для жизни.

- Рекомендуем в период усиления ветра не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU