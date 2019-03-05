Возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетнего малыша в больнице Калининграда

СЕГОДНЯ 10:32 2019-03-05T10:32:44+03:00

Мальчик скончался в реанимации детского инфекционного отделения ЦГКБ от осложнений гриппа в ночь на 21 февраля

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В региональном следственном комитете возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в Центральной городской клинической больнице Калининграда. Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства? дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, с 14 по 20 февраля ребенок находился на амбулаторном лечении в детской поликлинике №5 города Калининграда с диагнозом «бронхит». 20 февраля ребенка госпитализировали в детское инфекционное отделение ЦГКБ. В ночь на 21 февраля ребенок скончался.

По результатам патолого-анатомического исследования выяснилось, что пациент умер от гриппа A (H3 N2). Это так называемый «гонконгский» грипп, чреватый летальными исходами. Часто болезнь протекает стремительно. Необходимо срочно реагировать, когда не падает температура и состояние только ухудшается. Это указывает на то, что организм не может одолеть инфекцию. Самые распространенные осложнения: миокардит, тяжелая форма пневмонии, энцефалит, менингит, состояние шока. По словам врачей, может появится трахеит, бронхит, воспаляются пазухи носа и ушей. У некоторых больных после перенесенного H3N2 наблюдалась печеночная дисфункция, нарушалась работа поджелудочной железы, эндокринной, почечной системы.

- Следователи полагают, что ребенку изначально был поставлен неверный диагноз. В настоящее время изъята вся медицинская документация. Расследование продолжается, — отметила представитель СУ СКР Наталья Гацко.

ИСТОЧНИК KP.RU