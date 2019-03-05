2019-03-05T10:32:44+03:00
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетнего малыша в больнице Калининграда

Мальчик скончался в реанимации детского инфекционного отделения ЦГКБ от осложнений гриппа в ночь на 21 февраля
Ольга ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В региональном следственном комитете возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в Центральной городской клинической больнице Калининграда. Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства? дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, с 14 по 20 февраля ребенок находился на амбулаторном лечении в детской поликлинике №5 города Калининграда с диагнозом «бронхит». 20 февраля ребенка госпитализировали в детское инфекционное отделение ЦГКБ. В ночь на 21 февраля ребенок скончался.

По результатам патолого-анатомического исследования выяснилось, что пациент умер от гриппа A (H3 N2). Это так называемый «гонконгский» грипп, чреватый летальными исходами. Часто болезнь протекает стремительно. Необходимо срочно реагировать, когда не падает температура и состояние только ухудшается. Это указывает на то, что организм не может одолеть инфекцию. Самые распространенные осложнения: миокардит, тяжелая форма пневмонии, энцефалит, менингит, состояние шока. По словам врачей, может появится трахеит, бронхит, воспаляются пазухи носа и ушей. У некоторых больных после перенесенного H3N2 наблюдалась печеночная дисфункция, нарушалась работа поджелудочной железы, эндокринной, почечной системы.

- Следователи полагают, что ребенку изначально был поставлен неверный диагноз. В настоящее время изъята вся медицинская документация. Расследование продолжается, — отметила представитель СУ СКР Наталья Гацко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининградской области за неделю госпитализировали 64 человека с гриппом
Под Калининградом джип врезался в дерево: погиб пассажир
В Калининградской области объявили штормовое предупреждение
Калининградцев приглашают на встречу с режиссером Алексеем Германом-младшим в режиме онлайн
В Янтарном восстанавливают склады довоенной постройки, сгоревшие в 2017 году
Калининграду из регионального бюджета выделят 100 млн рублей на ремонт тротуаров
Калининградец обманул компанию по вывозу мусора
С начала года в Калининградской области сгорело больше 110 га травы в полях
Директор Центрального рынка – об охраннике, изготовившем муляж бомбы: Он был ответственным и активным парнем
В Калининград привезли больше 520 тонн цветов к 8 марта
Калининградка убила гражданского мужа сковородкой
В Калининградской области заступит на боевое дежурство полк ракетных комплексов С-400
Для борьбы с палами травы в Калининграде запустили агитационную машину
Полиция нашла калининградца, забравшего чужие деньги из банкомата
В Калининграде уже больше 4 тысяч детей зачислены в первые классы
Более 1200 жительниц региона стали участницами Дня женского здоровья
В Калининградской области нашли 53-летнего мужчину, который пропал 27 февраля
Еще один калининградец попал в список финалистов конкурса «Лидеры России»
В Янтарном сгорела кирпичная баня
Сложился в гармошку: на улице Чекистов в Калининграде "Мерседес" врезался в рейсовый автобус
Калининградские бойцы карате-киокушинкай выиграли 28 наград международных турниров
На Олега Газманова в Индийском океане напала здоровенная рыбина