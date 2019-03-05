Под Калининградом джип врезался в дерево: погиб пассажир
По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением на повороте дороги
На повороте водитель джипа не разъехался с деревом.Фото: пресс-служба областного УМВД.
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Очередная трагедия на дороге произошла около двух часов ночи 4 марта в Светлогорском районе. В поселке Покровское 49-летний водитель внедорожника не смог вписаться в правое закругление автотрассы и совершил наезд на придорожное дерево.
Сам виновник ДТП выжил, хотя и получил травмы. А вот его 34-летний пассажир скончался на месте аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU