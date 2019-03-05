В Калининградской области за неделю госпитализировали 64 человека с гриппом

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-05T10:42:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области с диагнозами респираторно-вирусная инфекция и грипп в инфекционные стационары госпитализировано 64 человека, в том числе 49 детей в возрасте до 14 лет. Данные за неделю с 25 февраля по 3 марта приводит региональный Роспотребнадзор. Уточняется, что в городе Калининграде было госпитализировано 40 человек, в том числе 27 детей.

При этом санитарные врачи спешат сообщить, что в регионе продолжается снижение числа обратившихся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа. Эпидемические пороги не превышены ни в одной из возрастных групп.

При этом за медпомощью с симптомами заболевания обратились 6298 человек, в том числе 3292 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU