В Калининградской области за неделю госпитализировали 64 человека с гриппом
В Калининградской области с диагнозами респираторно-вирусная инфекция и грипп в инфекционные стационары госпитализировано 64 человека, в том числе 49 детей в возрасте до 14 лет. Данные за неделю с 25 февраля по 3 марта приводит региональный Роспотребнадзор. Уточняется, что в городе Калининграде было госпитализировано 40 человек, в том числе 27 детей.
При этом санитарные врачи спешат сообщить, что в регионе продолжается снижение числа обратившихся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа. Эпидемические пороги не превышены ни в одной из возрастных групп.
При этом за медпомощью с симптомами заболевания обратились 6298 человек, в том числе 3292 ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU