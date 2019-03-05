2019-03-05T10:52:18+03:00
Происшествия

В Центральном районе Калининграда ночью горел строящийся дом

Возгорание удалось быстро ликвидировать
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В ночь на вторник 5 марта случился пожар в Центральном районе Калининграда. На часах было 00:16, когда поступило сообщение о том, что на улице Благодатной горит здание.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном кирпичном строящемся доме горели строительные отходы в пристройке. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

С пожаром удалось оперативно справиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24