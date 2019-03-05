В Центральном районе Калининграда ночью горел строящийся дом
Возгорание удалось быстро ликвидировать
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на вторник 5 марта случился пожар в Центральном районе Калининграда. На часах было 00:16, когда поступило сообщение о том, что на улице Благодатной горит здание.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном кирпичном строящемся доме горели строительные отходы в пристройке. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
С пожаром удалось оперативно справиться.
ИСТОЧНИК KP.RU