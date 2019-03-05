Молодая калининградка обворовала салон сотовой связи, где трудилась продавцом

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-05T11:03:17+03:00

Похищенные наушники и смарт-браслеты девушка продала, а вырученные за товар деньги прогуляла

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Обнаружив по ходу инвентаризации в своем магазине сотовой связи недостачу товара на общую сумму 9 100 рублей, представители предприятия, расположенного в городе Мамоново, повели себя грамотно, обратившись за помощью к полиции. Участковые уполномоченные первым делом «отработали» персонал торгового учреждения. Собственно, других оперативных действий и не потребовалось, ибо преступницу «вычислили». Ею оказалась 19-летняя продавщица.

- Девушка созналась, что похищенные наушники и смарт-браслеты она продала, а деньгами распорядилась по собственному усмотрению, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Теперь, вполне возможно, избыток предпринимательской энергии юной калининградке придется реализовывать в условиях пенитенциарной системы. По статье Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU