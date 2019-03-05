В Калининграде ветер сдул куски штукатурки с дома, пробило крышу автомобиля

СЕГОДНЯ 11:26 2019-03-05T11:36:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде устраняют последствия штормового ветра, который бушует с вечера 4 марта и продолжает дуть с полной силой во вторник 5 марта.

Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, во дворе на улице Александа Невского, 44 отвалившиеся элементы штукатурки пробили крышу автомобиля.

Кроме того, на улице Береговой и улице Носова ветром оторвало кровельное покрытие крыш на жилых домах. На улице Октябрьской на территории синагоги ветром повалено три пролета строительного забора.

К счастью, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU