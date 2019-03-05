Калининградцам расскажут о влиянии модерна на архитектуру
Бесплатная лекция состоится в областной библиотеке
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградский философ и доцент БФУ имени Канта Вячеслав Савинцев с открытой лекцией выступит 5 марта в областной научной библиотеке.
Как рассказали организаторы, на лекции речь пойдет о том, как модерн повлиял не только на архитектуру, живопись, литературу, но и философию.
Вячеслав Савинцев расскажет о творчестве Бориса Вышеславцева, русского философа и религиозного мыслителя, которого называют подлинным философом модерна.
Гостей ждут к 18:30. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU