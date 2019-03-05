2019-03-05T11:56:37+03:00
Происшествия

Ураганный ветер повалил в Калининграде три дерева, обесточены 650 фонарей

Аварийные бригады занимаются восстановлением работы уличного освещения
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининграде штормовой ветер повалил три дерева: на улицах Некрасова, Орловской и Верхнеозерной.

Кроме того, как сообщает пресс-служба мэрии, ветер стал причиной обраыва проводов на нескольких улицах. Не работают в общей сложности 650 фонарей. Восстановлением работы уличного освещения занимаются аварийные бригады «Горсвета».

Спасатели напоминают телефон диспетчера: 59-64-00 или 112. Звоните, если стали свидетелем оборванного провода или упавшего дерева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24