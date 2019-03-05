Ураганный ветер повалил в Калининграде три дерева, обесточены 650 фонарей
Аварийные бригады занимаются восстановлением работы уличного освещения
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде штормовой ветер повалил три дерева: на улицах Некрасова, Орловской и Верхнеозерной.
Кроме того, как сообщает пресс-служба мэрии, ветер стал причиной обраыва проводов на нескольких улицах. Не работают в общей сложности 650 фонарей. Восстановлением работы уличного освещения занимаются аварийные бригады «Горсвета».
Спасатели напоминают телефон диспетчера: 59-64-00 или 112. Звоните, если стали свидетелем оборванного провода или упавшего дерева.
ИСТОЧНИК KP.RU