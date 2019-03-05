2019-03-05T13:21:22+03:00
Общество

Председателя горсовета Калининграда возмутили «плямбы» на дорогах

Мэр города поручил коммунальщикам разобраться с этими «наплывами»
Иван МАРКОВ
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"Плямбы" в Калининграде появляются не только зимой, но и летом"Плямбы" в Калининграде появляются не только зимой, но и летомФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник 5 марта председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин во время оперативного совещания в мэрии города возмутился по поводу качества ямочного ремонта. В частности Кропоткина вывел из себя внешний вид дорожных заплаток (их он назвал «плямбами»).

Коммунальщики же заявили, что до наступления устойчивых положительных температур они не могут применять качественный асфальт.

- По вашим ежедневным докладам, это единственная сегодня существующая возможность закрыть эти ямы, - вступил в разговор мэр города Алексей Силанов. - Асфальта нет еще. И завод начнет работать только к концу марта, так? Тем не менее, вопрос качества и эстетики не снимается. Такие наплывы на дорогах по принципу быть не должны.

Коммунальщики ответили, что заплатки могут «жить» на дороге от года до двух в зависимости от интенсивности нагрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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