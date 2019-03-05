Калининградец выиграл международный турнир по спортивной борьбе

СЕГОДНЯ 13:22 2019-03-05T13:22:45+03:00

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Международный турнир по трем видам спортивной борьбы принимал болгарский город Русе. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в составе российской команды по греко-римской борьбе максимального результата добился Муса Евлоев. Калининградский атлет выступал в категории «до 97 кг».

Одолев противников из Казахстана, Сербии и Турции, он встретился в финале с Никитой Мельниковым из Красноярска и одержал победу.

В минспорта отметили, что в 2018 году калининградец стал первым в истории регионального спорта чемпионом мира по греко-римской борьбе, первенствовав на чемпионате планеты в столице Венгрии.

ИСТОЧНИК KP.RU