На судне «Витязь» откроется каюта Миклухо-Маклая
На борту судна «Витязь» готовятся к открытию обновленной каюты – новая экспозиция расскажет о путешествии Николая Миклухо-Маклая. Будут представлены экспонаты из фондов Музея Мирового океана.
Как сообщает пресс-служба музея, посетители с 7 марта увидят предметы декоративно-прикладного искусства и бытового использования Новой Гвинеи. Это ожерелья, головные уборы, посуда, барабаны и оружие жителей острова.
При поддержке Русского географического общества в каюте можно будет виртуально познакомиться с рисунками и документами Миклухо-Маклая.
Обновится «детский уголок».
Интересно, что открытие обновленной каюты совпало со 150-летием первого самостоятельного путешествия Миклухо-Маклая. В марте 1869 года он отправился к берегам Красного моря, для изучения морской фауны.
ИСТОЧНИК KP.RU