2019-03-05T13:43:47+03:00
Звезды

На судне «Витязь» откроется каюта Миклухо-Маклая

Экспозицию представят в рамках юбилея легендарного корабля
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Музей мирового океана
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На борту судна «Витязь» готовятся к открытию обновленной каюты – новая экспозиция расскажет о путешествии Николая Миклухо-Маклая. Будут представлены экспонаты из фондов Музея Мирового океана.

Как сообщает пресс-служба музея, посетители с 7 марта увидят предметы декоративно-прикладного искусства и бытового использования Новой Гвинеи. Это ожерелья, головные уборы, посуда, барабаны и оружие жителей острова.

При поддержке Русского географического общества в каюте можно будет виртуально познакомиться с рисунками и документами Миклухо-Маклая.

Обновится «детский уголок».

Интересно, что открытие обновленной каюты совпало со 150-летием первого самостоятельного путешествия Миклухо-Маклая. В марте 1869 года он отправился к берегам Красного моря, для изучения морской фауны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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