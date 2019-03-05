Под Калининградом полицейский крышевал нелегального янтарщика и вымогал деньги у бизнесмена..

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-05T14:02:11+03:00

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Старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Светловскому городскому округу попал под уголовное дело. Майор полиции обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере.

Правоохранитель решил использовать в своих интересах сведения, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий в отношении руководителя одной из калининградских фирм – бизнесмена подозревали в нарушениях налогового законодательства. На пару со своим знакомым бравый опер решил тряхнуть «коммерса» на 50 тысяч евро взамен на прекращение проверки. Предпринимателю выбирать не приходилось, и он в два приема – 3 и 4 февраля передал приятелю майора сначала один миллион в отечественной валюте, а затем еще 5 100 – в европейской.

- Деньги предназначались для последующей передачи неустановленным должностным лицам УМВД России по Калининградской области, - рассказала официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - Непосредственно после получения второй части требуемой суммы, посредник был задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.

В отделе по расследованию особо важных дел УСКР также полагают, что обвиняемый, в силу занимаемой должности, располагал сведениями о том, что один из жителей поселка Люблино Светловского городского округа незаконно промышляет янтарь. И решил стать «крышей» для «черного старателя». С июня 2015-го по октябрь 2016-го тот исправно отстегивал майору дважды в неделю по 50 тысяч рублей. Естественно, теперь эта лавочка тоже прикрылась.

- Полицейский задержан, вину в инкриминируемых преступлениях он отрицает, - добавила Наталья Гацко. - По ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу. По месту его жительства и работы проведены обыски, осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы, устанавливаются возможные иные эпизоды преступной деятельности обвиняемого и лица, причастные к их совершению.

Под Калининградом полицейский крышевал нелегального янтарщика и вымогал деньги у бизнесмена..

ИСТОЧНИК KP.RU