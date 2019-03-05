2019-03-05T15:13:53+03:00
Общество

Мэр Калининграда: О реконструкции площади Василевского я узнал из «Комсомольской правды»

По словам Алексея Силанова, разработчики проекта в городскую администрацию не обращались
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Запроектированный скейт-парк на площади ВасилевскогоЗапроектированный скейт-парк на площади ВасилевскогоФото: КБ "Стрелка"
Изменить размер текста:

Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда главу города Алексея Силанова спросили, как он относится к концепции реконструкции площади Василевского, на которой проектировщики запланировали строительство скейт-парка.

- Вы знаете, к великому сожалению я об этом узнал из вашего материала, размещенного в «Комсомольской правде», - ответил Силанов. - Считаю, что весьма не этично, когда разрабатываются какие-либо проекты в городе без согласования с администрацией города.

Напомним, разработкой проекта занималась мастерская «Аппарат» по заказу КБ «Стрелка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининградской области клещи проснулись раньше срока
В Калининграде появятся платные туалеты в парках и рекреационных зонах
Алексей Силанов не успел поймать калининградца, выбрасывавшего автомобильные шины в «кеску»
Министр здравоохранения прокомментировал смерть школьницы из Гусева
В мэрии Калининграда появятся новый главный эколог и начальник управления озеленения
Под Калининградом полицейский крышевал нелегального янтарщика и вымогал деньги у бизнесмена
На судне «Витязь» откроется каюта Миклухо-Маклая
Калининградец выиграл международный турнир по спортивной борьбе
Председателя горсовета Калининграда возмутили «плямбы» на дорогах
Ураганный ветер повалил в Калининграде три дерева, обесточены 650 фонарей
Калининградцам расскажут о влиянии модерна на архитектуру
В Калининграде ветер сдул куски штукатурки с дома, пробило крышу автомобиля
Молодая калининградка обворовала салон сотовой связи, где трудилась продавцом
В Центральном районе Калининграда ночью горел строящийся дом
В Калининградской области за неделю госпитализировали 64 человека с гриппом
Под Калининградом джип врезался в дерево: погиб пассажир
Возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетнего малыша в больнице Калининграда