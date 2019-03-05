Мэр Калининграда: О реконструкции площади Василевского я узнал из «Комсомольской правды»
По словам Алексея Силанова, разработчики проекта в городскую администрацию не обращались
Запроектированный скейт-парк на площади ВасилевскогоФото: КБ "Стрелка"
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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда главу города Алексея Силанова спросили, как он относится к концепции реконструкции площади Василевского, на которой проектировщики запланировали строительство скейт-парка.
- Вы знаете, к великому сожалению я об этом узнал из вашего материала, размещенного в «Комсомольской правде», - ответил Силанов. - Считаю, что весьма не этично, когда разрабатываются какие-либо проекты в городе без согласования с администрацией города.
Напомним, разработкой проекта занималась мастерская «Аппарат» по заказу КБ «Стрелка».
ИСТОЧНИК KP.RU