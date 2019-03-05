2019-03-05T16:40:51+03:00
Общество

В мэрии Калининграда появятся новый главный эколог и начальник управления озеленения

Конкурс на замещение этих должностей уже объявлен
Иван МАРКОВ
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Вероятно, эколог и озеленитель будут более бережно относиться к городским зеленым насаждениямВероятно, эколог и озеленитель будут более бережно относиться к городским зеленым насаждениямФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда глава города Алексей Силанов сообщил об объявлении конкурса на замещение двух вакантных должностей в администрации. Одна должность – начальник управления озеленения, а вторая – начальник управления экологии и благоустройства. По словам Сиданова, на участие в первом конкурсе подали заявки 6 претендентов, а в другом – 7.

- Есть там и специалисты, имеющие профильное образование, есть люди, имеющие базовое высшее, но активно участвующие и в социальных сетях, и в практической жизни, в обсуждении вопросов, связанных с экологией и озеленением, поэтому, я думаю, что по итогам конкурса придут люди, которые позитивно будут влиять на все процессы, связанные с благоустройством города и экологией.

Будет ли конкурс открытым для прессы, мэр ответить затруднился. Но, по его словам, у него уже есть требования к кандидатам.

- Мне очень важно, чтобы пришел человек неравнодушный, чтобы он любил город, переживал за город и делал много для развития города, - заявил Силанов. - Тем более, эта тема довольно злободневная и актуальная, она восприимчива очень остро жителями. Здесь должен быть профессионал, управленец и человек, обладающий соответствующими коммуникациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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