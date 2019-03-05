2019-03-05T17:21:09+03:00
Происшествия

Министр здравоохранения прокомментировал смерть школьницы из Гусева

Надежда РЖЕВСКАЯ
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Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, открывая сегодня отделение онкомаммологической помощи в Центральной городской клинической больнице, прокомментировал историю смерти в приемном покое психиатрической больницы 15-летней Ангелины Разиньковой.

- Сейчас проводится внутриведомственная проверка по этому случаю, - подтвердил ранее озвученную представителями ведомства информацию. - Мы запросили все материалы по всем медицинским учреждениям, где она была. К сожалению, у девочки были фоновые заболевания, девочка была нездорова, были особенности развития. Проверку мы проводим для того, чтобы выяснить – можно ли было спасти девочку, вся ли помощь на всех этапах была ей оказана. По результатам проверки будем принимать решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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